Münsterlingen: 32-jähriger Vermisster wird tot aufgefunden

Letzten Mittwoch stellte sich heraus, dass der Seher, der schon einige Male der Polizei bei der Suche von vermissten Personen helfen konnte, nicht richtig lag. Die Kantonspolizei Thurgau fand den vermissten 32-Jährigen am Mittwoch aufgrund eines Hinweises in Münsterlingen, also in dem Dorf, wo er im Dezember zuletzt gesehen wurde.