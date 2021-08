Rätsel um Jagdterrier Pablo : Vermisster Hund taucht über 300 km entfernt bei den Haltern wieder auf

Grosse Freude, aber auch Staunen bei einem Paar aus Südfrankreich: Ihr Jagdterrier Pablo war auf einer Ferienreise in Savoyen entlaufen – und tauchte drei Tage später über 300 km entfernt zuhause wieder auf.

Ein auf einer Ferienreise in Frankreich verlorengegangener Hund ist plötzlich in seinem über 300 Kilometer entfernten Heimatort wieder aufgetaucht. Auf der Rückfahrt von einem Italienurlaub hatten die Besitzer von Jagdterrier Pablo einen Zwischenstopp in Saint-Martin-de-Belleville in Savoyen eingelegt, wie der Sender France bleu berichtete. Vom Wohnmobil aus erkundete der zweijährige Hund die Umgebung, kehrte aber anders als üblich nicht zurück. Stundenlang warteten Frauchen und Herrchen demnach vergeblich und meldeten Pablo am nächsten Tag vor der Weiterfahrt zu Verwandten beim Bürgermeisteramt als vermisst.