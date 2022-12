Wallis : Vermisster aus Spital Sitten wurde unversehrt aufgefunden

Am Freitag verliess ein Mann das Spital in Sitten, wenig später wurde er in einem Café gesehen. Am Montagmorgen teilte die Polizei mit, dass er gefunden wurde.

Am Freitag gegen 16 Uhr verliess ein Mann das Spital von Sitten. Am selben Abend wurde er noch in einem Café gesehen. Am Sonntag wurde er von seiner Familie als vermisst gemeldet, wie die Kantonspolizei mitteilte. Am Montagmorgen teilte die Polizei dann mit, dass der Mann gefunden wurde. Er sei unversehrt.