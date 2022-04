Laut der Kantonspolizei Aargau kehrte er am Montag unversehrt an seinen Wohnort zurück.

Laut der Kantonspolizei Aargau kehrte der seit Sonntag in Möriken gesuchte 17-Jährige am Montag gegen 11 Uhr gesund und unversehrt an seinen Wohnort zurück. Weshalb er die Nacht im Wald verbachte, ist noch unbekannt.