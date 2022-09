Scuol GR: Vermisster Jäger (54) wird von Kollegen tot aufgefunden

Am Dienstagabend ist in der Val Plavna in Scuol GR ein Mann nicht von der Jagd zurückgekommen. Deshalb begannen seine Kollegen, den Vermissten zu suchen. Sie fanden ihn aber nur noch leblos oberhalb der Alp Plavna GR im Gebiet Ils Cotschens GR, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt.