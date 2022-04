Schottland : Vermisster Kater taucht nach 5 Jahren auf Bohrinsel wieder auf

Ein Kater hat in Schottland fünf Jahre lang als Streuner gelebt. Weil das Tier in einem Schiffscontainer gelandet ist, wurde es auf einer Bohrinsel entdeckt. Nun ist der Kater wieder mit seinem Besitzer vereint.

Ein Kater , der fünf Jahre lang vermisst wurde, ist wieder mit seinem Besitzer vereint worden. Der vierbeinige Streuner ist auf einer Ölplattform entdeckt worden, wie der « Guardian » berichtet. Arbeiter auf der Bohrinsel kontaktierten am Donnerstag die schottische Tierrettungsorganisation SPCA, nachdem sie den Kater in einem Schiffscontainer gefunden hatten, der ursprünglich aus dem Küstenstädtchen Peterhead stammte. Am Freitag holten Mitarbeiter der schottischen Tierschutzorganisation das mit einem Mikrochip versehene Büsi ab, nachdem es mit einem Helikopter zurück auf das Festland geflogen worden war.

Dexter ist wieder bei seinem Besitzer

Es wird vermutet, dass der Kater als Streuner in der Nähe des Gefängnisses von Peterhead in Aberdeenshire gelebt hat. Aimee Findlay, Leiterin der SPCA-Tierrettung, sagt, sie habe keine Ahnung, wie der Kater in dem Container gelandet sei, aber die Gefängnisbeamten, die ihn seit fünf Jahren gefüttert hatten, hätten ihm den Spitznamen One-eyed Joe (Einäugiger Joe) gegeben.



Sie fügte hinzu: «Nachdem wir ihn auf einen Mikrochip untersucht hatten, stellte sich heraus, dass sein richtiger Name Dexter ist.» Weiter sagte die Tierretterin: «Wir sind froh, dass er in der Zeit, in der er vermisst wurde, gut versorgt wurde, aber noch mehr freuen wir uns, dass wir ihn dank dem aktuellen Mikrochip wieder mit seinem ursprünglichen Besitzer zusammenbringen können.»