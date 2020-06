Lodrino-Tal TI

Vermisster Litauer nach Canyoning-Unfall tot aus Fluss geborgen

Im Lodrino-Tal im Tessin ist bei einem Canyoning-Ausflug am Donnerstag ein Mann verschwunden. Der Litauer konnte nur noch tot aus dem Fluss geborgen werden.

Im Lodrino-Tal hat sich am Abend des 18. Juni ein Unglück ereignet: Eine Person aus der Gruppe verschwand während der Canyoning-Fahrt plötzlich. Der 48-jährige Litauer wurde am Samstagmorgen tot aus dem Fluss geborgen.

