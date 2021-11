Hochdorf LU – Vermisster Mann (42) tot aufgefunden

In Hochdorf wurde seit Mitte September ein 42-Jähriger vermisst. Der Mann wurde am vergangenen Freitag im Ortsteil Baldegg in Hochdorf tot aufgefunden.

Am Freitag wurde ein Mann im Ortsteil Baldegg in Hochdorf tot aufgefunden.

Seit dem 13. September wurde in Hochdorf ein 42-jähriger Mann vermisst. Der Mann war an seinem Wohnort zuletzt gesehen worden. Am Freitag wurde der Vermisste nun im Hochdorfer Ortsteil Baldegg tot aufgefunden, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Es bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung, heisst es in der Mitteilung weiter.