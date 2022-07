Pfäffikon ZH: Vermisster Mann (71) im Pfäffikersee nach Badeunfall tot geborgen

Einsatzkräfte suchten am Samstagmittag eine Person im Pfäffikersee.

Am Samstagvormittag ging beim Schwimmen im Pfäffikersee ein 71-jähriger Mann unter und wurde seither vermisst. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung bekannt gab, ging kurz vor zehn Uhr morgens bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich die Meldung ein, dass ein Mann ein gesundheitliches Problem erlitten habe und anschliessend untergegangen sei. Trotz der sofort eingeleiteten Suche nach dem 71-jährigen Mann konnte dieser am Samstag nicht geortet werden.