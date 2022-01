An der Rigi – Vermisster Mann aus Baar tot an der Rigi aufgefunden

Am Samstag wurde ein Mann tot aufgefunden, wie die Zuger Polizei am Dienstag mitteilte. Berggänger hatten den leblosen Mann an der Rigi entdeckt. Der Mann war im vergangenen März in Baar ZG als vermisst gemeldet worden. Arbeitskollegen hatten damals die Polizei verständigt, nachdem der Verstorbene im vergangenen März nicht an einem geschäftlichen Online-Meeting teilgenommen hatte.