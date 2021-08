Hindelbank BE : Vermisster Mann tot in Feld aufgefunden

Der seit Samstag in Hindelbank vermisste Mann ist leblos aufgefunden worden. Er konnte im Zuge eines Suchfluges bei Hindelbank lokalisiert werden. Dritteinwirkung ist ausgeschlossen.

Der Vermisste wurde in einem vom Boden aus nicht einsehbaren Feld leblos aufgefunden.

Seit der Nacht auf Samstag wurde in Hindelbank ein 65-jähriger Mann vermisst. Er war zuletzt am Freitagabend in der hiesigen Pflegeinstitution, wo er wohnhaft war, gesehen. Eine Suchaktion wurde umgehend eingeleitet.