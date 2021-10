Schwierige Suche – Vermisster Mann tot in seinem gesunkenen Boot geborgen

Die Suche auf dem Zugersee nach dem Mann, der seit Sonntag, den 3. Oktober vermisst wurde, ist beendet. Auch das gesunkene Boot konnte geborgen werden, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten. Spezialisten der Seepolizei der Kantonspolizei Zürich konnten das Boot mittels Sonartechnik in einer Tiefe von rund 200 Metern auf dem Seegrund lokalisieren. Für die Bergung mussten Spezialisten der Seepolizei der Kantonspolizei Genf beigezogen werden, weil sie über das erforderliche Equipment und die nötige Erfahrung verfügen.

Vermisster Mann im Boot aufgefunden

Nach stundenlanger Präzisionsarbeit gelang es den Genfer Einsatzkräften, mit einem ferngesteuerten, kabelgeführten Unterwasserroboter das Seil der Bergungswinde am Boot zu befestigen und dieses langsam an die Wasseroberfläche zu bringen. Sie wurden dabei von Mitarbeitenden der Seepolizei der Zuger Polizei unterstützt. An der Bergung waren auch Taucher der Kantonspolizei Schwyz beteiligt. Sie konnten den vermissten 77-jährigen Bootsführer aus dem Schiff bergen und den Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin (IRM) übergeben.