Deitingen SO

Vermisster nach acht Tagen Ungewissheit wohlauf aufgefunden

Ein 63-jähriger Mann aus Deitingen wurde seit über einer Woche vermisst. Am Samstag konnte er wohlauf aufgefunden werden.

Der Mann aus dem solothurnischen Deitingen wurde am 10. Juli das letzte Mal gesehen. Danach fehlte von ihm jede Spur.

Der 63-jährige Solothurner konnte am Samstag wohlauf aufgefunden werden.

Die Kantonspolizei Solothurn kommunizierte am vergangenen Donnerstag eine Vermisstmeldung. Ein 63-jähriger Solothurner aus Deitingen war verschwunden, von ihm fehlte jede Spur. Mehrere Tage lang waren keine Anhaltspunkte über seinen Verbleib bekannt. Nun schreibt die Kapo Solothurn in einer Medienmitteilung, dass der Vermisste am Samstagnachmittag wohlauf aufgefunden wurde.