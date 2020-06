Berner Oberland

Vermisster nach Tagen tot aufgefunden – er stürzte mit Quad ab

Ein am Dienstagnachmittag als vermisst gemeldeter Mann ist in Kandersteg oberhalb des Oeschinensees tot aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge, war er mit einem Quad vom Weg abgekommen und abgestürzt.

In der Nähe des Oeschinensees wurde der Mann schliesslich tot aufgefunden.

