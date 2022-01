Lanzarote : Vermisster Schweizer (27) tot im Meer aufgefunden

Der seit dem 31. Dezember vermisste H. V. ist tot. Taucher haben seine Leiche im Meer der Kanareninsel Lanzarote geborgen.

Der Schweizer wurde am Strand von El Paso in der Gemeinde Yaiza zum letzten Mal gesehen.

Auf der spanischen Kanareninsel Lanzarote wurde seit dem Nachmittag vom 31. Dezember ein 27-jähriger Schweizer vermisst. Laut der örtlichen Polizei wurde H. V.* am Strand von El Paso in der Gemeinde Yaiza zum letzten Mal gesehen. Die Beamten fanden dort seine Kleidung gefaltet deponiert, daneben seine Hausschuhe.



Nun herrscht traurige Gewisseheit: Der 27-Jährige ist tot. Er wurde leblos im Meer gefunden, wie die lokale Tageszeitung «La Provincia» am Montag berichtete. Sein lebloser Körper sei von einem Helikopter entdeckt worden, heisst es in dem Bericht weiter. Er sei von Tauchern geborgen worden.