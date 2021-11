Neue Fotos aufgetaucht : Vermisster Tennis-Star posiert mit verbotenem Winnie Puuh

Seit dem 2. November wird die ehemalige Wimbledon-Siegerin Peng Shuai vermisst. Nun sind neue Fotos des 35-jährigen chinesischen Tennisstars aufgetaucht.

Die 35-jährige Tennisspielerin wurde seit Anfang November nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Zuvor hatte sie im Onlinedienst Weibo Vorwürfe gegen den ranghohen kommunistischen Parteifunktionär Zhang Gaoli erhoben. Dem heute über 70-jährigen Ex-Vize-Ministerpräsidenten warf sie vor, sie in der Vergangenheit zum Sex gezwungen zu haben. Peng und Zhang hatten über Jahre eine Beziehung mit vielen Unterbrechungen geführt.

Wochenendgruss an Freunde?

Am späten Freitagabend tauchten auf Twitter plötzlich vier angebliche Fotos von Peng auf. Über den von Twitter mit der Markierung «verbunden mit chinesischen Staatsmedien» versehenen Kanal @shen_shiwei wurden unter anderem ein Foto einer lächelnden Peng mit einer Katze auf dem Arm und ein Selfie des Stars mit einem Bild der Disney-Figur Pu der Bär im Hintergrund verbreitet. Pu der Bär gilt in China als heikles Motiv, das oftmals zensiert wird. Regierungskritiker nutzen die Disney-Figur, um über Staatschef Xi Jinping zu spotten, dem sie Ähnlichkeiten mit dem Bären nachsagen.

Emotionale Rede am WTA-Final

In der Affäre um Peng haben bereits mehrere internationale Tennis-Stars das Wort ergriffen, darunter Naomi Osaka und Serena Williams. Der Chef der Damentennis-Organisation WTA, Steve Simon, drohte China mit einem Ende von Wettkämpfen seines Verbands in China, sollte das Wohlergehen Pengs nicht sichergestellt werden. Dem schloss sich am Freitag auch die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste, Novak Djokovic, an. «Turniere auf chinesischem Boden abzuhalten, ohne dass diese Situation geklärt ist, wäre ein bisschen merkwürdig», sagte er.