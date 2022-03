Unglück in Sörenberg : Vermisster Tourengänger (51) tot in Felsenkluft gefunden

Tragischer Unfall in Sörenberg: Ein 51-jähriger Schweizer war am Montag nicht von einer Tour mit einem Splitboard zurückgekehrt. Am Dienstagmorgen erspähten die Suchkräfte Spuren im Schnee, die zum Vermissten führten. Er war rund 40 Meter tief eine Felsenkluft heruntergestürzt.