Glarus - Vermisster von Bergtour zum Vrenelisgärtli tot aufgefunden

Am 18.11.2020 war der damals 22-jährige Berggänger im Gebiet Chnoren auf einer Bergtour zum Vrenelisgärtli verunglückt und galt seither als vermisst. Wegen schwieriger Gelände- und Wetterverhältnisse musste die Suchaktion damals eingestellt werden. Am Mittwoch wurde bei einem Flug der Rega über das sogenannte Chalttäli der Leichnam des Vermissten gefunden und konnte am Folgetag geborgen werden, wie die Kantonspolizei Glarus am Montag mitteilte. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Mann aus dem Kanton Zürich.