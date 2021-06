Novaggio TI - Vermisster Wanderer abseits von Wanderweg tot aufgefunden

Der Vermisste wurde am Montagabend tot aufgefunden.

Seit Sonntag wurde ein Mann aus dem Kanton vermisst. Dieser hatte sich auf eine Wanderung im Tessin begeben. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, wurde der Mann am Montagabend abseits von einem Wanderweg im Gebiet Novaggio im Tessin tot aufgefunden. Abklärungen zur Todesursache sind derzeit noch hängig, heisst es in der Mitteilung weiter.