Nordatlantik: Vermisstes Titanic-U-Boot – «Ich wäre auch auf dieser Expedition gewesen»

Darum gehts Im Nordatlantik suchen Rettungsteams weiterhin fieberhaft nach einem vermissten U-Boot.

An Bord sollen sich fünf Entdecker, darunter ein britischer Milliardär, befinden.

Nun spricht ein Tauchveteran, der eigentlich ebenfalls an Bord hätte sein sollen.

Seit dem späten Sonntagabend läuft im Nordpazifik die fieberhafte Suche nach einem vermissten U-Boot. Mittlerweile ist klar: An Bord des Touristen-Tauchbootes befanden sich fünf Personen, unter ihnen auch der britische Milliardär Hamish Harding. Die Suche nach dem U-Boot, das von Neufundland zum Wrack der Titanic unterwegs war, läuft noch immer und ist mittlerweile zu einer internationalen Aktion ausgeweitet worden.

«Sollte an diesem Tauchgang teilnehmen»

Nun hat ein Titanic-Taucherveteran bekanntgegeben, dass er um ein Haar ebenfalls an Bord gewesen wäre – und jetzt bei der Suche mit anpacken wird: «Ich sollte an dieser Expedition und tatsächlich auch an diesem Tauchgang teilnehmen», schreibt David Concannon auf der Facebookseite Titanic Book Club.

Er habe die Reise aber absagen müssen, um dringende Kundenangelegenheiten zu erledigen. Am Sonntag habe ihn dann ein Anruf mit der Bitte, den Rettungsteams bei der Suche zu helfen, erreicht. «Natürlich habe ich sofort zugesagt», schreibt der Profi-Taucher weiter.

«Ich weiss, dass euch die Sicherheit von mir und allen anderen auf See am Herzen liegt, aber BITTE hört in dieser kritischen Zeit mit Anrufen, SMS, Nachrichten, Brieftauben und allen anderen Kommunikationsformen auf. Ihr behindert damit wichtige Mitteilungen, die gemacht werden müssen, um diese Situation so schnell und sicher wie möglich zu lösen», schliesst Concannon seinen Post.

Boote und Flugzeuge suchen nach U-Boot

Vom vermissten U-Boot fehlt derweil auch am Montagabend noch jede Spur. Boote und mindestens zwei Flugzeuge waren an der vermuteten Stelle rund 1400 Kilometer östlich der nordamerikanischen Küste im Einsatz, wie die US-Küstenwache am Montag bei Twitter mitteilte. «Unsere gesamte Aufmerksamkeit gilt den Besatzungsmitgliedern im Tauchboot und ihren Familien», betonte Oceangate. «Wir arbeiten an der sicheren Rückkehr der Besatzungsmitglieder.»