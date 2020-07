189,3 Milliarden Dollar

Vermögen von Jeff Bezos wäre in bar 1900 Tonnen schwer

Der Amazon-Gründer ist unvorstellbar reich: Sein Vermögen beträgt derzeit 189,3 Milliarden Dollar – damit könnte er sich gleich mehrere Schweizer Grosskonzerne leisten.

Würde der reichste Mann der Welt auf einen Schlag sein gesamtes Vermögen in Bargeld umwandeln, wäre der Geldhaufen knapp 1900 Tonnen schwer, etwa so viel wie 20 Blauwale zusammen.

Der reichste Mann der Welt kann sich praktisch alles leisten, was er will.

Am Montag hat Jeff Bezos sein Vermögen um 13 Milliarden Dollar gesteigert. Das ist selbst für den steinreichen Amazon-Chef ein Rekord: Es ist der grösste Sprung innert eines einzigen Tages, den der Milliardärs-Index von Bloomberg je verzeichnet hat.

Würde der reichste Mann der Welt auf einen Schlag sein gesamtes Vermögen in Bargeld umwandeln, bräuchte er viel Platz – und Kraft: Der Geldhaufen würde knapp 1900 Tonnen wiegen. Die grösste Dollar-Note ist der 100er, der rund 1 Gramm wiegt. Damit wären 189,3 Milliarden Dollar in Hunderternoten etwa so schwer wie 20 Blauwale zusammen. Von den rund 11,5 Milliarden 100er-Noten im Umlauf müsste Bezos gut ein Sechstel zusammenklauben – denn würde er auch kleinere Noten benützen, würde das ganze Vermögen schnell noch schwerer werden.