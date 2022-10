La Chaux-de-Fonds NE : Vermummt und mit zwei Helfern – Vater entführt Söhne (7) nach Spanien

Der Sorgerechtsstreit zwischen der Spanierin M. P. und ihrem Ex nahm vor einigen Tagen eine gewaltsame Wende: Der Vater der Kinder brach bei der Mutter ein und entführte die Zwillinge nach Spanien. Die französische Polizei fasste ihn jedoch rasch.

1 / 1 Die Zwillinge (7) wurden am 14. Oktober 2022 vom Vater aus der Wohnung ihrer Mutter in La Chaux-de-Fonds entführt. Stunden später entdeckte die französische Polizei die Buben wenige Kilometer von der spanischen Grenze und befreite sie. Kantonspolizei Neuenburg

Darum gehts Im Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex nahm M. P. aus Madrid ihre Zwillinge mit.

Der Mann hat sie im vergangenen Juni im Kanton Neuenburg ausfindig gemacht.

Mitte Oktober versuchte er seine Söhne mit Gewalt nach Spanien zu entführen.

In einem Communiqué Mitte Oktober teilte die Kantonspolizei Neuenburg mit, dass mehrere Personen in eine Wohnung in La Chaux-de-Fonds eingedrungen seien. Die Unbekannten hatten eine 54-jährige Frau attackiert und zwei Buben im Alter von sieben Jahren entführt. Wie sich nun herausstellt, handelt es sich bei den Kindern um die Zwillingssöhne der Spanierin M. P. * – jene Frau, die letzten Sommer in die Schlagzeilen geriet, weil sie auf der Flucht vor ihrem Ex-Mann mit den Buben von Madrid in die Schweiz eingereist war.

Ihr Mann hatte sie Anfang Juni in der Ortschaft Boudry ausfindig gemacht. Die Schweizer Polizei brachte die Buben daraufhin in einem Pflegeheim unter, doch schon wenige Tage danach gab ihr das Regionalgericht von Montagnes et du Val-de-Ruz M. P. das Sorgerecht für ihre Kinder zurück.

Wie die spanische Zeitung « Público » nun berichtet, stürmten am 14. Oktober um die Mittagszeit drei vermummte Männer in die Wohnung von Familie S. Sie fesselten die Grossmutter der Zwillinge und fuhren mit den Kindern weg. Die Grossmutter konnte sich rasch befreien und alarmierte die Polizei. Sie musste später mit zwei gebrochenen Rippen und Prellungen an verschiedenen Körperteilen ins Spital eingeliefert werden.

13 Stunden später an Grenze zu Spanien gefunden

Die Schweizer Polizei rückte sogleich mit einem Grossaufgebot aus und setzte sich gleichzeitig in Verbindung mit den Behörden in Frankreich und Spanien. Kurz nach Mitternacht entdeckte die französische Polizei den weissen Toyota Rav 4 mit spanischen Kennzeichen im französischen Baskenland, wenige Kilometer von der spanischen Grenze entfernt. Die Beamten nahmen drei Männer fest und befreiten die beiden Buben. Drei Tage später wurden die Kinder wieder der Mutter übergeben.

Wie das Schweizer Portal « Arcinfo » schreibt, soll der Vater der Kinder, F. R.*, einer der verhafteten Männer sein. Laut «Público» befindet sich F. R. in der französischen Stadt Pau in Polizeigewahrsam. Er soll an die Schweiz ausgeliefert werden, um sich vor Gericht wegen der Entführung zu verantworten.

Spanisches Gericht ignorierte Anzeigen der Mutter

M. P. zeigte das gewalttätige Verhalten ihres Ex-Partners im März 2020 erstmals an. Die Mutter beschuldigt F. R., ihre Kinder sexuell misshandelt zu haben. Sie selbst sei von ihrem damaligen Ehemann geschlagen, beleidigt und gedemütigt worden.

Obwohl zwei Berichte einer polizeilichen Behörde für Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt besagten, dass «ein hohes Risiko, Gewalt durch ihren Ex-Partner zu erleiden», bestand, sah das zuständige Gericht in Pozuelo de Alarcón in Madrid keine Gefahr für die Kinder – es legte eine umfassende Besuchsregelung für den Vater fest. Doch M. P. weigerte sich, ihre Söhne ihrem Ex-Partner zu übergeben.

Zunächst versuchte sie, Schutzmassnahmen für die Kinder zu erwirken, damit die Besuche des Vaters in einem Familientreffpunkt überwacht werden. Das Gericht in Pozuelo de Alarcón lehnte ab. Stattdessen beschuldigte die Justiz sie, die Besuche des Vaters zu behindern und ergriff Massnahmen gegen sie. Das Gericht drohte der Mutter, ihr das Sorgerecht für ihre Buben zu entziehen. In dem Moment entschied sich die Spanierin, sich in der Schweiz niederzulassen.

Neues Leben in der Schweiz

In La Chaux-de-Fonds soll M. P. einer Arbeit nachgehen, berichtet «Público» weiter. Ihre Kinder, die an Autismus leiden, gehen laut neusten Informationen zur Schule und führen ein normales, integriertes Leben.

Erst kürzlich äusserte sich die Mutter zu ihrem Leben in der Schweiz im Gespräch mit dem spanischen Sender TVE: «Ich habe das Land gewechselt, wie es jede Frau tun würde, die Angst hat, dass ihr Ex-Partner sie findet, wo auch immer sie hingeht.»

Nach Spanien wolle sie vorläufig nicht zurückkehren. «Hier in der Schweiz haben meine Kinder all die Unterstützung bekommen, die sie nicht in Spanien hatten. Die Schweizer Justiz hat ihnen von Anfang an zugehört und ihre Rechte respektiert.»

* Namen der Redaktion bekannt

