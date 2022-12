Zwei vermummte Männer überfallen Postfiliale in Eschlikon TG

Am Mittwoch gegen 18 Uhr drangen zwei vermummte Täter in den Kassenbereich der Postfiliale an der Bahnhofstrasse in Eschlikon TG ein. Dort bedrohten sie die Angestellten mit Brecheisen und forderten Bargeld. Anschliessend flüchteten sie mit der Beute. Die beiden Angestellten blieben körperlich unverletzt.