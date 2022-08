Polizei sucht Zeugen : Vermummte überfallen und verprügeln Barça-Star Aubameyang in seinem Haus 

Schock für Pierre-Emerick Aubameyang: Der Barcelona-Star wurde am Montagmorgen in seinem Haus in Barcelona überfallen. Wie die spanische Zeitung «El Pais» berichtet, drangen vier bewaffnete Männer in das Anwesen des Gabuners ein. Laut Polizeiangaben waren die Verbrecher vermummt und mit Eisenstangen sowie Schusswaffen ausgerüstet.