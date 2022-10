Weinfelden TG: Vermummter Mann in Trainerhose überfällt Volg

Ein Mann überfiel am Dienstagabend eine Volg-Filiale in Weinfelden TG.

Am Dienstagabend überfiel ein Mann kurz nach 20.15 Uhr den Volg-Laden an der Amriswilerstrasse in Weinfelden. Laut der Kantonspolizei Thurgau bedrohte der Mann die allein anwesende Verkäuferin und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit dem gestohlenen Geld zu Fuss in unbekannte Richtung.