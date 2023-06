Zürich: Vermummter Mob, Böller und Schülerin im Spital – «letzter Schultag» eskaliert

Das ist passiert

Laut einem Schreiben des Rektorats an Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen, welches 20 Minuten vorliegt, habe das Verhalten der Maturandinnen und Maturanden sowie HMS-Absolventinnen und -Absolventen vergangenen Dienstag zum Abbruch des Anlasses geführt. Was alles schiefgelaufen ist, wird in einer 13-Punkte-Liste aufgeführt: Unter anderem sollen sie Lehrpersonen Essig und Seifenwasser ins Gesicht gespritzt, Böller inmitten der Schülerinnen und Schülern gezündet und sie vor heranfahrende Autos getrieben und unbeteiligte Passantinnen und Passanten nass gespritzt haben.

So reagiert die Schule

Wie ein Schüler der Kantonsschule Enge gegenüber 20 Minuten erzählt, habe er am Dienstag schon beim Eintreffen am Bahnhof Enge überall Wasserballone auf den Zuggleisen und jede Menge WC-Papier aussen am Schulhaus gesehen. «Sie haben übertrieben», so der 17-Jährige. Der Schüler, der derzeit das dritte Kurzzeitgymnasium besucht, befürchtet, dass die Eskalationen von diesem Jahr einen Einfluss auf seinen «letzten Schultag» kommendes Jahr haben werden. «Es wäre unfair, wenn wir für das Verhalten der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen bestraft werden würden.»