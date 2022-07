Ballermann-Brand : Vermutliche Brandstifter nach zwei Monaten freigelassen

Die acht Deutschen, die auf Mallorca seit knapp zwei Monaten unter dem Vorwurf der Brandstiftung in Untersuchungshaft sassen, sind wieder auf freien Fuss. Die Hobbykegler verliessen das Gefängnis in Palma am späten Freitagabend nacheinander und wurden draussen von Verwandten, Freunden und Anwälten herzlich in Empfang genommen. Kurz vor Mitternacht habe der letzte Deutsche das Centro Penitenciario verlassen, bestätigte ein Mitarbeiter der Haftanstalt nördlich der Inselhauptstadt der Deutschen Presse-Agentur. Eine Richterin hatte zuvor auf Antrag der Verteidigung die Freilassung auf Kaution in Höhe von je 12’000 Euro gewährt.