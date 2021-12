Hohe Fallzahlen – Vernachlässigen Mitarbeitende Schutzkonzepte?

In Firmen mit Schutzkonzepten habe sich in den Frühlings- und Sommermonaten ein nachlässiges Verhalten eingeschlichen, sagt Luca Cirigliano, Zentralsekretär des Gewerkschaftsbunds.

Von rund 830 positiven Fällen auf über 1300: Innerhalb einer Woche schoss im Kanton Zürich die Zahl der Ansteckungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz in die Höhe. Schweizweit rangiert der Arbeitsort bei den häufigsten Ansteckungsorten an dritter Stelle – noch vor den Schulen, die auf ständige Präsenz setzen.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) stellt in einem aktuellen Monitoring zudem fest, dass die Anzahl der Kontrollen in den öffentlich zugänglichen Betrieben und Einrichtungen seit sechs Wochen sinkend sei.

Nachlässiges Verhalten habe sich eingeschlichen

Viele Firmen hätten kein Schutzkonzept, sagt Luca Cirigliano, Zentralsekretär des SGB. «Zum Beispiel in vielen Callcenters, Versicherungen oder in gewissen Backoffices von Banken ist Maskentragen das höchste der Gefühle.»

Gleichzeitig habe sich in Firmen mit Schutzkonzepten in den Frühlings- und Sommermonaten ein nachlässiges Verhalten eingeschlichen, so Cirigliano. «Die Betriebsleitungen und Mitarbeitenden dachten im Sommer, dass die Pandemie vorbei sei und nahmen die Massnahmen immer weniger ernst.» Etwa hätten Mitarbeitende die Maske nicht mehr getragen und den Abstand nicht mehr eingehalten. «Man sass im Sommer beim Mittagessen draussen wieder nahe zusammen und macht jetzt in der Kantine weiter damit.»