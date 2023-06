Medienkonferenz: Karin Keller-Sutter erklärt, wo gespart werden muss

Mehrausgaben von 3,5 Milliarden

Trotz der Bereinigungsmassnahmen wird der Bund 2024 bis zu 3,5 Milliarden mehr ausgeben als im

laufenden Jahr. Total sind Ausgaben von 89,7 Milliarden Franken vorgesehen. In diesem Betrag sind wie bereits 2020–2023 erneut auch bedeutende ausserordentliche Ausgaben enthalten. Konkret macht der Bundesrat ausserordentlichen Zahlungsbedarf geltend für die Transfers an die Kantone im Zusammenhang mit Schutzsuchenden aus der Ukraine (Status S; 1,2 Mrd. CHF), für einen Kapitalzuschuss an die SBB (1,2 Mrd. CHF) und wie bereits im Vorjahr für den bisher nicht in Anspruch genommenen Rettungsschirm für die Strombranche (vier Mrd. CHF).