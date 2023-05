Hat die Jobvernichtung durch künstliche Intelligenz schon begonnen?

Goldman Sachs geht davon aus, dass KIs weltweit 300 Millionen Angestellte ersetzen könnten . In Europa und den USA sei ein Viertel aller Jobs durch die Automatisierung gefährdet, so die Bank.

IBM will in diversen Bereichen weniger Menschen einstellen. Als Grund dafür gibt IBM-Chef Arvind Krishna an, dass das Unternehmen etwa 7800 Stellen durch KIs ersetzen könne.