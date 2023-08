Vernier GE: Drei Minderjährige nach Brand an Schule festgenommen

Ein Feuer zerstörte im Juli die Schule Les Ranches in Vernier GE.

Drei Minderjährige wurden am Dienstag verhaftet, ihnen wird Brandstiftung vorgeworfen.

Im Sommer brannte die Ranches-Schule in Vernier GE.

Anfang Juli stand die Gemeinde Vernier im Kanton Genf unter Schock: Ein massives Feuer hatte die Schule Les Ranches zerstört. Eine polizeiliche Untersuchung wurde eingeleitet, um die Umstände des Brandes zu ermitteln. Am Dienstag wurden drei Minderjährige, die verdächtigt werden, den Brand gelegt zu haben, festgenommen. Sie wurden bereits vernommen und beim Jugendstrafgericht wurde ein Verfahren eröffnet.

Beim Brand wurde die Ranches-Schule in Vernier GE komplett zerstört.

Für rund 400 Schülerinnen und Schüler musste eine Lösung gesucht werden, schreibt «20 Minutes». Zehn Klassen konnten in einem Provisorium untergebracht werden. Drei Klassen zogen in die Schule Vernier-Place auf der gegenüberliegenden Strassenseite um und eine Klasse konnte in der Schule von Poussy untergebracht werden, die etwa eine Viertelstunde entfernt liegt.