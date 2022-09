Russland: Veronika (18) drohen 6 Jahre Gefängnis – weil sie einen Insta-Account betreibt 

In diesen Dokumenten, die sie angeblich von der russischen Staatsanwaltschaft erhalten habe, werde Loginowa vorgeworfen, «Handlungen zur Verführung von Nutzern und Nutzerinnen in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram» vorgenommen zu haben, schreibt NDTV .

Auf Instagram schreibt Loginowa, dass sie in Paris weilte, als sie ihre Mutter in Tränen aufgelöst anrief. Mit zitternder Stimme sagte sie: «Die Polizei war bei uns zu Hause und sucht nach dir!»

Sich nie jemals politisch geäussert

Sie kann die Aktion überhaupt nicht verstehen und schreibt: «Wirklich? Eine 18-jährige Modebloggerin? Eine Unternehmerin, Gründerin einer Bekleidungsmarke, die Steuern in ihrem Land bezahlt? Eine Person, die Beiträge über die Unterstützung psychischer Gesundheit schreibt und in ihrem Blog noch nie eine politische Agenda angesprochen hat?»

Warum gerade ich? «Zum Glück habe ich Unterstützung in Form von Menschen, die mich verstehen. Das ist nicht normal.» Das sei total beschi**en. «Und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich von dieser Geschichte erfahren.»



Die westlichen sozialen Medien sind derzeit in Russland immer noch verboten. Wer trotzdem die Dienste von Facebook, Twitter und Instagram nutzen will, kann dies nur über ein VPN-Netzwerk tun.