Christian Wohlwend: Ajoie-Coach rastet gegen Fribourg-Gottéron aus

Gegen Fribourg-Gottéron verliert sein Team zum sechsten Mal in Serie.

Der Trainer der Jurassier schreit minutenlang in Richtung Gottéron-Coach Christian Dubé.

Der HC Ajoie muss gegen Fribourg-Gottéron (1:3) die sechste Niederlage in Folge hinnehmen.

Es ist sicher keine grosse Überraschung, dass der HC Ajoie nach zehn Runden am Tabellenende der National League steht. Doch insgeheim dürfte man sich im Jura mehr erwartet haben, als die bisherigen fünf Punkte. Am Freitagabend kassierte Ajoie zu Hause gegen Leader Fribourg-Gottéron (1:3) die sechste Niederlage in Folge – offenbar zu viel für Trainer Christian Wohlwend.