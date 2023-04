Trainersuche: Verpflichtet der FC Basel einen Ancelotti von Real Madrid? 

Am Dienstagabend kommt es im Cup zum Kracher zwischen Basel und YB. An der FCB-Seitenlinie wird einmal mehr Interimstrainer Heiko Vogel stehen. Basel befindet sich weiterhin auf Trainersuche. Zuletzt hiess es, dass die deutsche Sprache wichtig sei. Nun gibt es jedoch ein heisses Gerücht aus Spanien. Ancelotti soll bei Basel auf der Liste stehen.

Wechselt die Trainerlegende Carlo Ancelotti also überraschend in die Schweiz? Nein, es betrifft seinen Sohn Davide. Der 33-Jährige steht schon seit mehreren Jahren an der Seite seines Vaters. Erst noch als Fitnesstrainer. Seit Ancelottis Zeit bei Bayern ist Sohn Davide einer seiner Co-Trainer. Nun will er wohl die ersten Schritte als Cheftrainer gehen. Wie die «Marca» schreibt, soll der Italiener sehr am Trainerposten bei Basel interessiert sein und das Interesse soll auf Gegenseitigkeit basieren. Ein grosser Vorteil: Davide spricht seit der Zeit bei Bayern die deutsche Sprache.