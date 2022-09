Winterthur: Verprügelt und angezündet– «das ist schon eine sehr spezielle Form der Gewalt»

Ein Mann rempelte am Samstag in einem Bus in Winterthur unbeabsichtigt eine Person aus einer Gruppe an. Daraufhin drängte die Gruppe den 32-Jährigen bei der Bushaltestelle «Waser» auszusteigen und prügelten auf ihn ein. Laut der Kantonspolizei Zürich verspritzte zudem ein Mitglied der Gruppe eine brennbare Flüssigkeit und entzündete diese, sodass das Opfer nebst Prellungen auch Brandverletzungen erlitt. Dirk Baier, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention der ZHAW, ordnet den Vorfall ein.