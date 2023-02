Verpuffung in Bützberg: Druckwelle schleudert Arbeiter weg

Der Vorfall ereignete sich an der Industriestrasse in Bützberg BE.

Am Montag kam es in Bützberg, das zur Gemeinde Thunstetten BE gehört, zu einer Verpuffung in einem Industriebetrieb. Bei Arbeiten an einer Wirbelschichtanlage entstand eine Druckwelle, die einen Arbeiter wegschleuderte und verletzte. Ein weiterer Mann wurde ebenfalls verletzt. Dies schreibt die Kantonspolizei Bern am Montagmittag in einer Medienmitteilung.