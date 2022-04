Rheinfelden (D): Verpuffung jagt Dachteile in die Luft, drei Schwerverletzte im Spital

Bei einem Betrieb in Rheinfelden (D) wurden am Dienstag drei Personen schwer verletzt. Sie erlitten Verbrennungen.

Drei Personen mussten am Dienstagmorgen mit Helikoptern ins Spital gebracht werden. Gegen zehn Uhr war es auf dem Areal eines Chemiebetriebs in Rheinfelden (D) an der Schweizer Grenze zu einer Verpuffung gekommen. Die resultierende Druckwelle schleuderte Dachteile in die Luft, wie die deutsche Polizei mitteilte. Allerdings sei dadurch niemand zu Schaden gekommen. Die drei Schwerverletzten erlitten laut der Polizei Verbrennungen.