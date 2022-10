Spanischer Royal: Verrat, Affären, Tod – Doku deckt Skandale von Ex-König Juan Carlos auf

So geht es um den Tod von Juan Carlos’ Bruder, seine Ex-Geliebte und den Geheimdienst, der all dies jahrzehntelang vertuscht haben soll.

Die Dokumentation «Salvar al Rey» (zu Deutsch: «Den König retten») lässt über dem spanischen Königshaus dunkle Wolken aufziehen. Die HBO-Serie enthüllt, wie der Staatsapparat von Alt-König Juan Carlos jahrelang versucht hat, den Ex-Regenten vor seinen eigenen Taten zu beschützen und seine Skandale zu vertuschen – darunter: dubiose Geldgeschenke aus Saudiarabien, Geldkoffer in der Schweiz, diverse Affären, Grosswildjagd in Afrika, ein Schwiegersohn im Gefängnis und eine deutsche Geliebte, die Teil seiner Geschäfte wurde.

Mehr als 50 Zeitzeugen kommen zu Wort und packen über den heute 84-Jährigen aus. Die von Campanilla Films produzierte Dokumentation wurde bereits Anfang September veröffentlicht, doch beworben wurde sie in Europa nicht. Bis jetzt. Hier sind einige Skandale, die in der Serie thematisiert werden.

Monarch verriet seiner Geliebten streng geheime Details

Juan Carlos’ Geliebte erpresste den Geheimdienst

Juan Carlos erschoss seinen Bruder

Ebenfalls thematisiert die Doku den schockierenden Unfall im spanischen Königshaus , der sich an Ostern 1965 ereignete. Juan Carlos reiste damals ins portugiesische Estoril, um die Feiertage mit seiner im Exil lebenden Familie zu verbringen. Am Abend des Gründonnerstags schoss Juan Carlos versehentlich mit seiner Militärwaffe auf seinen kleinen Bruder. Alfonso erlitt eine tödliche Schusswunde an der Stirn. Anschliessend ist es allerdings nie zu einer polizeilichen Untersuchung noch zu einer Autopsie gekommen. Auch in der Presse wurde die Tat verschwiegen und vertuscht.

Juan Carlos hat seinen Vater verraten, um König zu werden

Juan Carlos ist der Enkel von Alfonso XIII., dem letzten spanischen König vor der Abschaffung der Monarchie 1931. Nach seinem Sieg im spanischen Bürgerkrieg im Jahr 1939 übernahm Francisco Franco und regierte Spanien bis 1975 als Diktator. Die spanische Königsfamilie lebte daher im Exil – erst in Rom, wo Juan Carlos 1938 geboren wurde, dann in der Schweiz und in Portugal. Der Vater des Alt-Königs, Don Juan de Borbón, gab die Hoffnung auf den spanischen Thron allerdings nie auf. Aus dem Exil heraus soll er gemäss «Costa Nachrichten» sogar Hitler um Hilfe gebeten haben, um in Spanien wieder eine Monarchie zu installieren. Ab 1947 war dies in Spanien wieder so, allerdings vorerst ohne König.