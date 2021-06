Psychische Gesundheit – Welche Tipps für Mental Health kennst du?

«Mir hilft es, über meine Depression zu reden»

Damian (25) war 16, als bei ihm Psychosen und Depressionen diagnostiziert wurden. Heute ist er Student und hat für sich einen Weg gefunden, gut durch den Alltag zu kommen. Unter anderem hält er an Schulen Vorträge über seine psychischen Erkrankungen. «Mir hilft es enorm, mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen», so Damian.