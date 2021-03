Gedächtnisstützen : Verrate uns deine spezielle Eselsbrücke

Es sind Gedächtnisstützen, die uns im Alltag helfen: Eselsbrücken. Hast du eine ganz spezielle, um dir etwas zu merken? Wir sind gespannt, davon zu erfahren.

Am 28. März ist es wieder soweit, die Zeitumstellung steht an. Und jedes Jahr stellt sich für viele wohl die immer selbe Frage: «vor oder zurück?». Um es gleich vorweg zu nehmen: Diesmal wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt. Es gibt verschiedene Eselsbrücken, um sich das zu merken. Jeder und jede hat da seinen Liebling. Gleiches gilt beispielsweise bei den Himmelsrichtungen. Hier ist ein Klassiker: Nie, Ohne, Seife, Waschen, also Norden, Osten, Süden, Westen im Uhrzeigersinn.