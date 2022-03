Basel – Verraten ihre Zähne, woran die 12-jährige Ida gestorben ist?

Zur grossen Überraschung des Ausgrabungsteams befanden sich erstaunlich viele Grabbeilagen in der Ruhestätte. Unter anderem Perlen, eine eiserne Taschenschnalle und ein eiserner Gürtelverschluss mit Goldeinlagen.

Beim Ausbau des Fernwärmenetzes Kleinbasels in den Quartieren rund um den Wettsteinplatz wurden seit Beginn der Bauarbeiten im Juni 2021 mehrere Gräber entdeckt, wie die Archäologische Bodenforschung des Kantons am Donnerstag bekannt machte. Diese wurden durch jüngere Eingriffe so stark gestört, dass nur noch einzelne Knochen geborgen werden konnten. Beim Freilegen des Grabes eines zwölfjährigen Mädchens jedoch wurde der erhaltene obere Teil der Ruhestätte als ganzer Block freigesetzt. Zur grossen Überraschung des Ausgrabungsteams wurden auffallend viele Grabbeigaben entdeckt.