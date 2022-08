Abstimmungen: Verrechnungssteuer – Sonderrechte für Grosskonzerne oder Bürokratie-Abbau?

Für die Befürworter würde so Bürokratie abgebaut, die Gegner befürchten Sonderrechte für Grosskonzerne.

Am 25. September stimmt die Schweiz über die Abschaffung der Verrechnungssteuer ab.

Worum gehts?

Unternehmen sowie Bund, Kantone und Gemeinden können Geld aufnehmen, indem sie Obligationen herausgeben. Eine Obligation ist eine Verpflichtung: Die Partei, welche Geld möchte, verpflichtet sich, das Kapital am Ende der Laufzeit zurückzuzahlen und den Geldgeber mit einem Zins zu entschädigen. Auf diesen Zins erhebt der Bund die sogenannte Verrechnungssteuer von 35 Prozent. Privatpersonen aus der Schweiz erhalten diese Steuer zurück, wenn sie den Zins in der Steuererklärung korrekt angeben. Gemäss dem Bundesrat ist die Rückforderung der Verrechnungssteuer gerade für Personen aus dem Ausland und für Unternehmen aber kompliziert und nicht in allen Fällen erhalten Personen oder Unternehmen aus dem Ausland die Steuer vollumfänglich zurückerstattet.