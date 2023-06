FSO Safer: Lösung für Öltanker vor Jemen gefunden

UNDP bezeichnete die Versicherung als einen entscheidenden Meilenstein in den jahrelangen Bemühungen um die Ladung des Tankers, der auseinanderbrechen oder explodieren könnte. Ohne eine Versicherung hätte die Mission nicht fortgesetzt werden können, sagte der UNDP-Leiter Achim Steiner. Ziel sei es, eine der möglicherweise grössten, von Menschen verursachten Katastrophen in der Geschichte abzuwenden.

«Die Arbeiten kommen gut voran»

Das UNDP sicherte sich Zusagen in einem zweistelligen Millionenbetrag für den Einsatz, bei dem die Vorarbeiten Ende Mai begannen. Experten pumpten zunächst Gas in die Ölkammern des Schiffes, um den Sauerstoff zu entfernen. Nach Angaben von David Gressly, dem UN-Koordinator für humanitäre Hilfe im Jemen, soll noch in diesem Monat mit dem Transfer des gelagerten Öls begonnen werden. Nach dem Abschluss werde die FSO Safer abgeschleppt und verschrottet, sagte er. «Die Arbeiten kommen gut voran», sagte Gressly am Montag auf dem Yemen International Forum in Den Haag.