3 Hotels, die früher Bordelle waren

Während einige Hotels früher Kirchen und Klöster waren, haben andere eine nicht ganz so unschuldige Vergangenheit – denn sie dienten als Bordelle. Heute erinnern zwar nur noch rote Samtsofas, knallige Farben oder subtile Suite-Namen an die Etablissements, ein Hauch von nostalgischer Sinnlichkeit schwingt dennoch mit. Perfekt für alle, die unkonventionelle Hotels lieben.

Ja, sehr! Ich achte darauf, dass ich nur privat geführte Hotels buche und keine grossen Ketten. Ich liebe es, wenn ein Hotel eine bewegte und spannende Vergangenheit hat. Am liebsten checke ich in uralte Hotels mit historischer Vergangenheit ein. In gewisse Hotels würde ich aufgrund ihrer Vergangenheit nicht einchecken. Das spielt für mich gar keine Rolle.

Das Sinnliche: Maison Souquet in Paris

Das Bodenständige: Hostel Kiezbude in Hamburg

Rauer zu und her geht es in Hamburg, genauer gesagt in der Kiezbude. Dass das Hostel früher mal ein Bordell war, ist kein Geheimnis. So lautet das Motto des Hauses auch unverblümt «übernachten im Rotlichtambiente von St. Pauli». Anfangs der 80er-Jahre gehörten die Zimmer sowie die Bar zu einem Bordell mitten auf St. Pauli. Im Jahr 2006 wurde es zum Hostel Kiezbude umgebaut – ohne seinen alten Charme zu verlieren.