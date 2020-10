Schwellbrunn AR«Verrückt, dass das Hochzeitspaar als Sündenbock herhalten muss»

Die Hochzeit in Schwellbrunn AR, die wohl zum Superspreader-Event wurde, hat nun reale Konsequenzen für die Beteiligten. Das Gasthaus Hirschen, wo die Hochzeit stattfand, wurde von den Betreibern vorübergehend geschlossen. «Wir haben uns selbst dazu entschieden, unser Restaurant bis Freitag zu schliessen», sagt die Wirtin zu 20 Minuten. Von den Stammgästen des Lokals hat das Wirtspaar volle Unterstützung erhalten. «Man wünschte uns viel Glück und gute Gesundheit», so die Wirtin weiter.

So hätten einige geladene Gäste nicht an der Hochzeit teilgenommen, da sie noch das Testresultat abwarten mussten. «Es gab bestimmt keine Böswilligkeit», beteuert die Wirtin. Obwohl das Restaurant nun geschlossen ist und man deshalb mit Umsatzeinbussen rechnet, ist man nicht sauer auf das Brautpaar. «Es ist verrückt, dass das Hochzeitspaar nun als Sündenbock dastehen muss», ärgert sie sich.

Bevölkerung soll sensibilisiert werden

In der Gemeinde konnte eine markante Häufung der Fälle festgestellt werden. «So ist man überhaupt auf die Hochzeit gestossen», sagt Armin Hanselmann, stellvertretender Departementssekretär Gesundheit und Soziales des Kantons. «Es steht noch nicht fest, ob die Hochzeit einzig der Ursprung dieser Häufung ist», so Hanselmann weiter.

Eine solche Hochzeit wäre nicht mehr möglich

Momentan sei eine Veranstaltung in dieser Grössenordnung nicht mehr durchführbar. «Mit dem Beschluss der Ausserrhoder Regierung vom Sonntag wäre eine solche Hochzeit nicht mehr möglich», sagt der Regierungssprecher. Mit den am Sonntag beschlossenen Massnahmen gehe man momentan gar weiter als der Bund.

Seit letzten Sonntag dürfen im Kanton Appenzell Ausserrhoden unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsempfehlungen nur noch maximal 15 Personen an privaten Veranstaltungen teilnehmen. Veranstaltungen über 50 Personen sind verboten. «Jeder Tag, an dem die neuen Massnahmen greifen, hilft, dass die Spitalkapazitäten nicht in Kürze ausgeschöpft sind», heisst es in einer Mitteilung des Kantons.