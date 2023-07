Fifa-Zahlungen: Wil kassiert 75’000 Franken für Philipp Köhn

Die Rückrunde der Saison 2020/2021 von Philipp Köhn spült Wil 75’545 Franken in die Kasse.

In der Schweiz kassieren sieben Clubs Zahlungen, darunter auch der FC Wil.

Die Fifa bezahlt für die WM-Abstellung von Spielern 180 Millionen an 440 Clubs.

Die WM 2022 in Katar lässt nachträglich die Kassen der Schweizer Clubs klingeln. Wie die Fifa in einem Bericht bekannt gibt, werden als Entschädigungen für die Abstellung von Spielern 180 Millionen Franken an 440 Clubs auf der ganzen Welt verteilt. Für jeden der 837 WM-Spieler werden pro Tag 9449 Franken ausbezahlt – unabhängig davon, ob dieser auch zum Einsatz gekommen ist.