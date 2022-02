Olympia 2022: Video-Challenge bringt die Frauen-Nati in den Olympia-Halbfinal

Diese kuriose Coaches Challenge bewahrt die Schweiz vor einem Gegentor. SRF

Darum gehts Die Hockey-Nati schlägt im Viertelfinal Russland mit 4:2.

Damit hat die Schweiz weiter die Chance auf eine Medaille.

Die Entscheidung fällt im Schlussdrittel – auch dank einer Choaches Challenge.

Sieben Minuten sind im Schlussdrittel gespielt, als die Russinen mitten ins Schweizer Herz treffen. Die Nati, die bis dahin einen so tollen Auftritt gegen den Favoriten gezeigt hatte, plötzlich am Boden. Nur Trainer Colin Muller will den Gegentreffer nicht so einfach hinnehmen und nimmt eine Choaches Challenge. Das Tor soll noch einmal per Video überprüft werden.

Warum ist zunächst auch dem SRF-Kommentatoren-Duo nicht ganz klar. Erst in der Zeitlupe einer zweiten Kameraeinstellung wird klar, was unmittelbar vor dem Treffer passiert war. Auf Höhe der Spielerbank prallte der Puck nach einem Zweikampf an eine Metallstange – direkt neben dem Plexiglas, aber knapp ausserhalb des Spielfelds!

Das sahen nach minutenlanger Konsultation der Videobilder auch die beiden Schiedsrichterinnen so und nahmen den russischen Treffer zurück. 31 Sekunden später lag der Puck dann erneut im Tor, dieses Mal auf der anderen Seite. Dominique Rüegg schoss nach einem schnellen Gegenzug zum 2:1 ein und die Schweiz damit wieder auf Halbfinal-Kurs.

Nun spielt die Nati sicher um eine Medaille

Drei Minuten vor Schluss folgte der nächste Rückschlag, die Russinen konnten durch ein «Eigentor» von Goalie Andrea Brändli zum 2:2 ausgleichen. Doch erneut blieb die Nati eiskalt, wieder nur 30 Sekunden nach dem Gegentor schoss Müller die Nati erneut in Front und die Schweiz damit in den Halbfinal. Mit einem Treffer ins leere Tor war es erneut Müller, die den Triumph gegen den Favoriten aus Russland drei Sekunden vor Schluss besiegelte.

Mit dem Einzug in den Halbfinal ist nun schon klar: Die Schweiz spielt sicher um eine Medaille. Dies war von Beginn an ein Ziel der Frauen-Nati, wie Alina Marti, die jüngste Olympionikin der Schweiz an diesen Spielen schon vor dem Viertelfinal gegen Russland gegenüber 20 Minuten sagte: «Wir glauben auch daran, dass wir das schaffen können.»

In der Gruppenphase hatten die Schweizerinnen gegen Russland mit 2:5 noch den Kürzeren gezogen. Im Halbfinal wartet nun mit Kanada oder der USA einer der beiden Top-Favoriten. Bei einer Niederlage würde im Bronze-Spiel wohl Finnland oder Japan warten. Beide Teams wären Gegner, die in Riechweite der Nati liegen. In der Gruppenphase hatte die Schweiz gegen die Finninnen einen 3:2-Sieg einfahren können.