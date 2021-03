Nach 70 Minuten deutet im St. Jakob-Park aber so gar nichts auf den ersten FCB-Sieg hin. Doch dann bringt Ciriaco Sforza den 18-jährigen Andrin Hunziker. Und der eigentliche U18-Spieler setzt in seinem dritten Super-League-Einsatz nach wenigen Sekunden gleich ein Zeichen. Nach einem Foul sieht er die gelbe Karte – und weckt damit seine Teamkollegen aus dem Tiefschlaf.

Kasami lanciert Kalulu, der auf Frei zurücklegt. Und der Mittelfeldmotor schiesst den FCB aus dem Nichts mit 2:1 in Front. Es ist die mit Abstand beste Aktion der Basler im zweiten Durchgang. Der Knoten scheint endlich geplatzt bei den Baslern. Der eingewechselte Zhegrova sorgt in der 88. Minute für das vorentscheidende 3:1. Der ebenfalls erst 19-jährige Adrian Durrer legt gar noch den vierten FCB-Treffer nach. So darf der FC Basel erstmals nach sieben sieglosen Spielen in Serie wieder einmal jubeln.