Miu Miu: Vollgestopfte Handtaschen sind jetzt chic

Die perfekte Hülle für Laptop, Schlüssel, Handy und alles, was sonst so mitmuss, ist schwierig zu finden. Eine Lösung: das aktuell angesagte Schichten von Taschen. Doch die Fashionwelt schafft nochmals Abhilfe. Das masslose Überfüllen der Handtasche wird jetzt auf dem Laufsteg vorgemacht.

Bei der Frühjahrs- und Sommer-Fashionshow 2024 von Miu Miu in Paris trugen die Models Chaos-Taschen mit offenen Reissverschlüssen und überquellendem Inhalt. Dabei geht es nicht um einen Gegenstand, der beinahe herausfällt, sondern man packte die Designer-Handtaschen so richtig voll. Aus einigen purzelte beinahe ein High Heel heraus, aus anderen quollen Schlüsselbänder und ganze Kleidungsstücke.

Die Taschen waren so vollgestopft, dass sie sich unmöglich verschliessen liessen. Ausserdem sahen sie hoffnungslos überladen aus – auch vom Gewicht. Denn die Models schleppten sie unter dem Arm, trugen sie eng an den Körper gepresst über den Laufsteg.

Wieso stopft Miu Miu Taschen so voll?

Doch was will das Schwester-Unternehmen von Prada mit den vollen Taschen aussagen? In den Notizen zur Show finden sich folgende Worte: «In einer sich ständig verändernden Welt muss Schönheit die Komplexität unserer Zeit widerspiegeln: Diese Kollektion ist eine Suche nach einer reflektierten Definition, einer reaktiven Adresse der Schönheit für die moderne Zeit.»

Eine Interpretation: Die chaotischen Momente, in denen du mit einem völlig überfüllten Shopper an einem Event auftauchst, bei dem alle Anwesenden nur Abendtäschli tragen, kannst du zelebrieren. Denn so läuft das Leben eben. Auch aus dem Hause Balenciaga kommen chaotische Taschen. Bei der Fashionshow in Paris präsentierte der Chefdesigner Demna Gvasalia Handtaschen, an denen viel zu viel hängt.