FC Sion: Constantin soll Trainer Bettoni in Halbzeit entlassen haben

Ob Christian Constantin Trainer Bettoni vor versammelter Mannschaft entlassen habe, will der SRF-Reporter von Ziegler wissen. «Das ist das, was ich in der Halbzeit mitbekommen habe. Ich selber war beim Einlaufen», erklärt dieser. «Die Wechsel in der Pause hat der Präsident gemacht.» Es ist quasi eine Bankrott-Erklärung des Tabellenschlusslicht.

Noch drei Spiele

Wer die Walliser in den letzten drei Spielen betreuen wird, ist noch völlig unklar. Für Ziegler spielt das aber auch gar keine Rolle mehr. «Am Ende liegt es an uns Spieler, da kann kommen, wer will. Wir müssen uns aus dieser Situation herausspielen.» Drei Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf Winterthur weiterhin einen Punkt, die Zürcher stehen am Sonntag aber noch in Lugano im Einsatz. Die Angst vor der Barrage wird im Wallis immer grösser.